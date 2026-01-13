実用化でCO2削減へ。中部電力などに、電気を卸す発電会社「JERA」は、燃やしても二酸化炭素の出ないアンモニアを、燃料の一部に利用した商業発電を目指しています。きょうは、拠点の碧南火力発電所で、去年実証実験が行われたボイラーのほか、4万トンのアンモニアタンクなどが公開されました。 【写真を見る】JERA碧南火力発電所 アンモニアを燃料の一部に 脱・二酸化炭素の排出目指し…2029年度中の事業開始へタンク公開