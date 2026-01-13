名鉄名古屋本線は、13日午後6時現在、新木曽川駅から名鉄岐阜駅の間で運転を見合わせています。名鉄によりますと、木曽川堤駅と笠松駅の間で発生した人身事故の影響だということです。運転再開は、午後7時頃の見込みです。