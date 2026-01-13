1·î12Æü¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¡£10Æü¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¦¡ÖÆó½½ºÐ¤Î½¸¤¤¡×¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÎãÇ¯¡¢Á´¹ñ¤­¤Ã¤Æ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë²­Æì¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤âÆó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢´¨¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤〝Ç®É÷〟¤ò¿á¤«¤»¤¿¡£ ¡Ò²èÁüÂ¿¿ô¡Ó¡Ö50Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¡×¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¿¶Âµ»Ñ¤Ë¥Ç¥³¤Ã¤¿¼Ö¤ÎÁ°¤Ç¥Ôー¥¹¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿4¿Í¤Î½÷À­¡¢·Ù»¡¤ÈÙæ¤á¤ë¼ã¼Ô¡¢´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¼ã¼Ô½¸ÃÄ¤â