北海道・室蘭警察署は2026年1月13日、登別市に住む六代目山口組四代目弘道会二代目福島連合の構成員・松田利夫容疑者（58）を強要未遂の疑いで逮捕しました。松田容疑者は2025年9月28日、室蘭市に住む知人の男性（40代）に対し、メッセージアプリで「明日中に連絡よこさなかったら、解体屋手配かけるからな」などと送信し、男性に連絡を取らせようとした疑いがもたれています。2025年11月初め頃、男性が警察に相談し、事件が