昨季のリーグ最多勝を伊藤大海と分け合った右腕が日本ハム優勝へのラストピースとなるか。今オフにソフトバンクを自由契約となっていた有原航平投手(33)が13日、エスコンフィールドHOKKAIDOで入団会見を行いました。4年契約で年俸は5億円プラス出来高払い(金額は推定)。 2014年ドラフトで4球団競合の末、日本ハムに入団。その後新人王、リーグ優勝、日本一、最多勝などのタイトルを獲得しMLBに挑戦。20