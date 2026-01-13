日本ゴルフ協会（JGA）オリンピック・ゴルフ競技対策本部は13日、2028年に開催される「ロサンゼルス五輪」ゴルフ競技の26年度強化指定選手（男女16人）およびネクスト強化指定選手（男女6人）を決定したと発表した。【写真】パリで松山英樹が銅メダル！JOCオリンピック強化指定選手とは、ロサンゼルス五輪で日本代表選手としてメダル獲得を期待できる者を、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）が各競技において認定する制度