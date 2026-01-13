気象台は、午後5時11分に、暴風雪警報を島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村などに発表 13日17:11時点後志地方では13日夜遅くまで、石狩地方では13日夜遅くから、暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予