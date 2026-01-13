がん闘病の最中に “出会って10日婚” を公表していた梅宮アンナさんが、自身のインスタグラムを更新。新婚旅行から帰国したことを報告しました。アンナさんは、今回の旅行について「大変素晴らしい旅になりました」と振り返っています。 【写真を見る】【 がんサバイバー 】梅宮アンナさんモルディブ・ドーハをめぐる新婚旅行から帰国「結婚をして素晴らしい時間でしたありがとう」夫に感謝アンナさんは東京からドーハ