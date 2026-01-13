東京市場まとめ 1.概況 日経平均は868円高の52,808円と大幅続伸で寄付きました。高市首相が衆議院を解散する検討に入ったとの報道を受け、政権基盤の安定や政策推進を期待した買いが入り、序盤から急ピッチで上げ幅を拡大しました。寄付き直後の9時10分に1,874円高の53,814円をつけ取引時間中の最高値を更新し、その後も高値圏での値動きとなりました。前引けは1,600円高の53,540円で、初めて53,000円台に乗せました。後場も基調