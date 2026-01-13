1月9日、新潟県上越市中郷区片貝の住宅の敷地内で、この家に住む無職の宮下吉一さん（76）が倒れているのを家族が見つけました。宮下さんは1人で高さ約5ｍの自宅1階部分の車庫の屋根の上で雪下ろしをしていたところ何らかの原因で地面に転落したとみられていて、市内の病院に搬送されましたが、12日夜、頭部外傷による肺水腫で死亡しました。警察によりますと、当時宮下さんは命綱やヘルメットなどは着用していなかったということ