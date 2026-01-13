アメリカ・ニューヨーク市の看護師およそ1万5000人が待遇改善を求めて過去最大規模となるストライキに踏み切りました。トランプ政権による病院への予算削減などで交渉が難航しています。【映像】1万5千人が参加する看護師ストライキの様子鈴木記者リポ「マンハッタンの病院の前では歩道に人が集まり労働環境は守られるべきだと抗議の声をあげています」看護師「担当患者が多すぎて命を危険に晒している」看護師「世の中には悪い