2024年1月1日に起きた能登半島地震から2年経った。1月13日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、北陸中日新聞七尾支局長の前口憲幸に現状を聞いた。 大竹「現在の能登の状況を教えていただけますか？」 前口「1年前はまだまだつぶれた家々、割れた道路が多い状況でしたけれど、今現在は解体がどんどん進んでいます。当時はつぶれた家々を見るのが凄くつらかったですが、今は公費解体が進んで更地にな