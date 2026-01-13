巨人の阿部慎之助監督（４６）が１３日に、この日からジャイアンツタウンスタジアムで始まった新人合同自主トレを視察した。ドラフト１位・竹丸をはじめとした１１人のルーキーたちは、寒空の中、ついにプロとしての練習をスタート。練習前に阿部監督による訓示も行われ、その内容について指揮官は「この合同自主トレはアピールの場ではないので。とにかく１年間戦える体力と、人としてしっかり姿勢を学ぶというところも言った