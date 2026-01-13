日韓共同会見日韓米の安全保障協力含む戦略的連携の重要性認識 高市首相 日韓、日韓米の安全保障協力含む戦略的連携の重要性認識 経済、経済安全保障分野で戦略的利益もたらす協力へ議論 サプライチェーン協力について踏み込んだ議論行なった 北朝鮮の完全な非核化に向け日韓、日韓米での連携を確認 拉致問題の即時解決へ李大統領から力強い支持、感謝する 韓国大統領 高市首相と未来志向の協力について協議