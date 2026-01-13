急浮上した衆議院の解散案。高市首相の動向が注目される中…。今週は外交ウイーク。13から2日間は韓国の李在明大統領。あさって15日から3日間は、イタリアのメローニ首相が、訪日します。13日午前、日本に到着した李在明大統領。午後2時半からは高市首相の地元･奈良県で、首脳会談が行われました。（高市首相）「本年も、今般の大統領の訪問を皮切りに、日韓関係をさらなる高みに発展させる年としていきたいと願ってお