女優の中谷美紀が、５０歳の誕生日を迎えたことを報告。ファンから祝福の声が多数寄せられている。中谷は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「新成人の皆様おめでとうございます！」と新成人への祝福コメントに続き、「さて、本日ようやく念願の５０歳を迎えまして、数々のあたたかいお言葉を頂戴し、誠にありがとうございます。」と、５０歳を迎えたことを報告した。「若かりし頃より、ヨーロッパのマチュアな女性に