小型衛星を開発・運用するアクセルスペースは2026年1月13日、地球観測データ提供事業「AxelGlobe」向けに運用している小型地球観測衛星「GRUS-1E」の商用運用を再開したと発表しました。これにより、同社のGRUS-1衛星コンステレーションは5機体制に復帰するとしています。【▲ GRUS-1Eで撮影した画像（アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス）（Credit: アクセルスペース）】アクセルスペースは2024年12月、GRUS-1Eで姿勢制御機能