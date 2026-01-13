タレントの稲村亜美が13日、自身のインスタグラムを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告した。「本日30歳になりましたーーーーー29歳のわたしと関わっていただいた皆さまに感謝でいっぱいです！」とつづり、キャミソール姿の写真ショットを投稿した。「想像してた30歳とは全然違うというよくある感想になってしまいますが、思っていたよりもはるかに楽しくて刺激的で愛溢れる日々を過ごさせていただいています！！！それ