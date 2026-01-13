◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権 女子決勝 金蘭会 3-0 就実(11日、東京体育館)春高バレー女子は金蘭会(大阪)が7年ぶり4回目の優勝を果たしました。チームの公式SNSは12日にその喜びを投稿しました。決勝で2大会ぶりの優勝を狙う就実(岡山)に3-0(25-20、29-27、28-26)と激戦を制し勝利した金蘭会。試合中の選手らの活躍や、勝利し笑顔を浮かべる選手らの写真をたくさん投稿し、応援してくれたファンへ感謝を伝えました。