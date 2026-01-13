高病原性鳥インフルエンザが全国の養鶏場で相次いで発生する中、まん延を防ぐ狙いです。岡山県はきょう（13日）県内すべての養鶏場に消毒用の消石灰の配布を始めました。 【写真を見る】岡山県が「高病原性鳥インフルエンザ」まん延を防ぐ対策県内すべての養鶏場に消毒用の消石灰を配布開始 作業員が消毒用の消石灰をトラックに次々に積み込んでいきます。鳥インフルエンザを巡っては12月、津山市で岡山県内で今シーズン