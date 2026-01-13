サカタのタネがこの日の取引終了後、２６年５月期の連結業績予想について、売上高を９５５億円から１０１０億円（前期比８．７％増）へ、営業利益を１１０億円から１２５億円（同２．０％増）へ、純利益を９０億円から１００億円（同３．０％増）へ上方修正し、減益予想から一転して増益予想とした。 上期において野菜種子や花種子の販売が好調に推移したことや為替レートが想定よりも円安になったことに加えて、想定