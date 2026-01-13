Ｇｕｎｏｓｙがこの日の取引終了後、２６年５月期の連結業績予想について、売上高を７８億９０００万円から６４億５０００万円（前期比５．８％増）へ、営業利益を７億８０００万円から２億５０００万円（同５６．６％減）へ、最終利益を４億３０００万円から１億３４００万円（同６９．６％増）へ下方修正した。一方、今回の業績変動は一過性の要因であるものとして、期末一括配当予想は１８円３０銭から２２円へ増額修正した。