瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。夜も晴れの天気が続くでしょう。 14日は岡山県北部で昼前にかけて雲が広がりやすいですが、午後は全域で日差しが届く見込みです。海沿いを中心に空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山で0度、津山でマイナス1度、高松で3度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で11度、津山で10度の予想です。日中は13日よりも低い気温になり