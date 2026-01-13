（台北中央社）台湾と米国の貿易交渉が妥結に近づいていると米紙が報じたのを受け、行政院（内閣）貿易交渉オフィス（経貿談判弁公室）は13日、双方は関連課題ですでに大筋合意し、現在は総括会議の日程を協議している段階だと明らかにした。12日付の米紙ニューヨーク・タイムズは複数の消息筋の話として、トランプ米政権が間もなく台湾との貿易交渉を妥結し、今月中にも合意事項が公表される見通しだと報じた。台湾からの輸入品へ