2025年12月、最終予選会（Qシリーズ）。渋野日向子にとって、米国女子ツアーの来季出場権をかけた文字通り「崖っぷち」での戦いであった。 【写真】渋野日向子、2025年秘蔵オフショ公開 豪華な交友録に「最後には松山英樹が！」「いつも笑顔の真ん中」と反響 最終予選会の戦績と順位 本大会において、渋野は通算5アンダー、順位は24位タイだった。この結果は、渋野に「来季の限定的な出場権」をもたらした。