UGREEN Revodok Max 208 Amazonのタイムセールで、UGREENのThunderbolt 4ドッキングステーション「UGREEN Revodok Max 208」が26%OFFの2万6,516円で販売中だ。 UGREEN Revodok Max 208は、Thunderbolt 4ポート3基とUSB 3.2 Gen 2ポート3基、有線LANポートを備えたドッキングステーション。最大で8K/30Hzもしくは2画面の4K/60Hz出力に対応可能。85Wまでの給電にも対応する。