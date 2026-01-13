オーストリアの強豪レッドブル・ザルツブルクに在籍する北野颯太が、クラブ公式のインタビューに対応。新天地への適応について率直に語った。現在21歳の北野は、昨夏に下部組織から在籍したセレッソ大阪を離れ、ザルツブルクに移籍。海外初挑戦を果たすと、クラブ・ワールドカップという大舞台でデビューを果たした。鮮烈な瞬間であり、今でも当時を思い出すという。「クラブ・ワールドカップでデビューできたことは本当に特別