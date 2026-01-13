高校サッカーの大舞台で、選手たちの“表情”が注目を集めている。『高校サッカー日テレ公式』がXで公開したのは、選手権決勝の選手入場シーンを捉えた動画だ。１月12日に行なわれた第104回高校サッカー選手権の決勝は、神村学園が鹿島学園に３−０で勝利。悲願の初優勝を成し遂げた。その試合前の映像には、ピッチへと足を踏み入れる瞬間の選手たちの素顔が映し出されている。先頭を進む鹿島学園のキャプテンDF齊藤空人、そ