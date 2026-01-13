【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4人組ガールズボーカルグループ・美麗-Bi-ray-のメンバーEmiが、1月12日、自身のInstagramを更新し、第104回全国高校サッカー選手権大会の決勝戦（神村学園-鹿島学園）を現地観戦したことを報告した。 ■「16歳には見えない！」 Emiは、京都府出身の16歳。4オクターブの豊かな音域と圧倒的な歌唱力、日本とロシアにルーツを持つ抜群のビジュ