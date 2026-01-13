13日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1491枚だった。うちプットの出来高が5831枚と、コールの5660枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の491枚（185円安480円）。コールの出来高トップは6万円の815枚（90円高111円）だった。 コールプット 出来高