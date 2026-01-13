13日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2000枚だった。うちプットの出来高が1262枚と、コールの738枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の254枚（180円安615円）。コールの出来高トップは5万4000円の217枚（920円高1945円）だった。 コールプット 出