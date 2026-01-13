米国のAP通信はこのほど、中国のAIスタートアップ企業が開発した、チャットGPTなどとライバル関係にある人工知能（AI）のディープシークが多くの発展途上国への影響力を広げており、このことにより、発展途上国と先進経済国の人工知能（AI）利用の差を縮める可能性があると報じました。マイクロソフトの研究者は、「先進国と発展途上国では、AI利用についての差が広がっている。先進国でのAIの採用速度はグローバルサウスの2倍ぐら