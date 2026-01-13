米国務省は1月12日、米国民に対し、イランを直ちに離れるよう求めました。 米国務省は同日、「退避勧告」を発表し、イランに滞在している米国民に対し、安全を確保することを前提に、陸路でアルメニアまたはトルコを経由してイランを離れることを検討するよう呼び掛けました。（提供/CRI）