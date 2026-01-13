パリ最高峰メゾンのひとつ「LENOTRE(ルノートル)」は1月16日、2026年バレンタインコレクションを発売する。ショコラアソート イメージ現代フランス菓子の礎を築いたガストン・ルノートルの精神を継承する「LENOTRE」。2026年バレンタインコレクションでは、ルノートルの伝統と技術を大切にしながら、フレーバーや表現を新たにした新作ショコラなどを展開する。2026年の注目は、フランスのサロン・デュ・ショコラでC.C.C(Club des C