Snow Manの目黒蓮が、1月22日発売の『美的』(小学館)3月号SPECIAL EDITIONの表紙に登場する。Snow Manの目黒蓮が表紙を飾る『美的』3月号SPECIAL EDITIONSnow Manとしてデビュー5周年を迎えた昨年、初の単独スタジアムライブで成功をおさめ、今年は映画『ほどなく、お別れです』『SAKAMOTO DAYS』と俳優としても主演作が続々公開予定。また、ハリウッドの制作陣が手がけるドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2での本格的な海外挑戦も大