声優の水樹奈々は13日、公式サイトを更新。3月7日、8日の上海公演『NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026＋』を中止すると発表した。【写真あり】“夫”との2ショットを公開した水樹奈々サイトでは「『NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026＋』上海公演中止のお知らせ」と題したお知らせを掲載。「2026年3月7日(土)・8日(日)に開催を予定しておりました『NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026＋』上海公演は、やむを得ない事情により