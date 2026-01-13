コピス吉祥寺は1月24日・25日、地産地消と「福」をテーマにしたイベント「農to福のマルシェ」を、A館3階GREENING広場で開催する。時間は11:00〜18:00。イベントビジュアル会場では、食料自給率0%の東京から地産地消を推進するプロジェクト「VEGESH TOKYO」と連携し、八王子市や立川市などの生産農家による新鮮な東京都産野菜を販売する。会場では農家から直接おいしい食べ方を学べるトークイベントや、各日10名限定の「野菜福袋」