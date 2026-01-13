東京都と足立区は日本の鉄道で最も混雑する日暮里・舎人ライナーの混雑緩和に向けて、並行してバスを運行させる実証実験を始めた。日暮里・舎人ライナーは、国土交通省によると、朝の混雑率が177％にのぼるなど5年連続で全国1位の混雑路線となっている。その混雑を緩和させようと今年3月まで、江北駅から日暮里駅間で直行バスを運行させる。舎人ライナーの混雑率177％を他の混雑路線と比較してみると、混雑することで有名な埼京線