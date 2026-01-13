リビングデザインセンターOZONEは1月18日、越前漆器の老舗「漆琳堂」の職人を講師に招き、ワークショップ「お椀の拭き漆」を開催する。越前漆器同イベントでは、漆琳堂 塗師の嶋田希望氏の解説を聞きながら、参加者は木目の美しさを引き立てる伝統技法「拭き漆」の工程を体験できる。体験した椀は漆琳堂が仕上げを施した後、後日自宅まで郵送する。伝統技法「拭き漆」の工程を体験できる日時は11:00と14:00の2回、定員は各回8個で