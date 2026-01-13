米ハワイで開かれた国際会議で講演する小泉防衛相＝12日（共同）【ホノルル共同】小泉進次郎防衛相は12日（日本時間13日）、訪問先の米ハワイで開かれた国際会議で講演した。中国によるレーダー照射や対日輸出規制などを念頭に、軍事的威圧が常態化し、経済を「武器化」していると批判した。「インド太平洋地域が危機に直面している」とも訴え、日米同盟の強化を呼びかけた。小泉氏は「東・南シナ海で力による現状変更の試みが