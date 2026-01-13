演歌歌手の藤あや子が12日に自身のアメブロを更新。同じく演歌歌手の坂本冬美と孫が楽屋を訪れたことを報告した。【映像】藤あや子、坂本冬美らとクリスマスパーティーを満喫この日、藤は「楽屋お見舞い」と切り出し「冬美さんとあっちゃんが来てくれました」と、坂本と孫が楽屋を訪れたことを報告。「嬉しいーーー」と喜びをつづった。続けて「可愛い部屋着とスタッフのみんなにもスイーツの差し入れ！ありがとう」と感謝を