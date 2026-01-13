コミーは1月6日、割れない姿見「ワーレン」の新ラインアップの販売を開始した。割れない姿見「ワーレン」新モデルは、従来のビス止めタイプに対し、両面テープで貼るだけで簡単に設置できるのが特徴。「ねこ」「くま」「まる」「しかく」「ほし」の5種類を展開する。ラインナップは5種類素材にはハンマーで叩いても割れないポリカーボネートを採用しており、面取り加工で安全性も強化した。軽量で安全な設計のため、教育施設や医療