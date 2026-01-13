東武百貨店池袋本店は1月28〜2月14日、「ショコラマルシェ」を、8階催事場で開催する。メサージュ ド ローズ バイ カレンド「ベルローズ」バレンタインシーズンに開催しているショコラマルシェだが、今回は売場面積を約2割広げ、過去最大となる410坪の会場に初出店32を含む139ブランドが集結する。初出店は、キャラメルバーが人気の「メゾン・ルルー」、可愛いベア型のギモーヴチョコを販売する「クルイゼル」、こだわりの鍵型ショ