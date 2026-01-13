中日は球団創設90周年を迎える今季リーグ優勝できるか注目だ。セ・リーグでは巨人が球団創設90周年となった24年にリーグ優勝、阪神が球団創設90周年となった25年にリーグ優勝と、球団創設90周年の年に巨人と阪神はリーグ優勝を達成している。中日は球団創設80周年の16年はリーグ最下位に終わったが、球団創設70周年の06年はリーグ優勝を達成。同年リーグ優勝した06年10月10日の巨人戦では、3−3で迎えた延長12回に福留孝介の