日本百貨店は1月26日〜3月9日、初音ミクとチロルチョコのコラボデザイン「チロルミク」の発売を記念した「チロルミクフェア」を開催する。「チロルミクフェア」KV期間中は、日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)、おみや(大宮)、あかれんが(横浜)の3店舗で、人気イラストレーター夢ノ内氏の描き下ろしイラストを使用した限定商品やグッズを販売する。主な販売商品は、ミニカードケース付きの「チョコミントマシュマロ」(1,296円)や、