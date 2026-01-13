【スマホロッキングケース】 発売中 価格：1,870円 3COINSは、スマホ用デバイス「スマホロッキングケース」を販売している。価格は1,870円。 本商品はスマートフォンを本品に入れてタイマーをセットすると、設定時間が経過するまでフタが開かず、使用を制限できるケース。ロック時間は5分～24時間まで設定でき、ロック中でも充電ケ&#12540