R&Iカンパニーリミテッドは1月17日、飲食店運営の嶋内研二氏とフランチャイズ契約を締結し、茨城県つくば市に「たこ焼とえび焼 なかよし屋」つくば学園の森店をオープンする。名物塩たこ焼き(8個)「なかよし屋」は、北海道内で急成長しているブランド。札幌本店はオープン直後から連日大行列となり、札幌中の島、釧路別保、旭川春光と続々とオープンさせている。今回オープンするつくば学園の森店は本州初出店で、嶋内夫妻が店