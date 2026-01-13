【モデルプレス＝2026/01/13】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が、1月12日放送のラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー・Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／毎週月曜よる11時8分〜）に出演。新曲「lulu.」の秘話を明かした。【写真】ミセス、謎に包まれた最新曲ジャケ写◆若井滉斗「ダンスをしながら…」最新曲のレコーディング準備期間を回想1月