「新入社員の松井です」「久米さんは、私にとってすべての目標でした。そんな神様のような存在と同じ番組で仕事をご一緒でき……。心からご冥福をお祈りします」こう語るのは、元テレビ朝日アナウンサーの松井康真（やすまさ）氏（62）だ。松井氏が「神様のような存在」と話すのは、１月13日に訃報が発表された久米宏さん（享年81）である。松井氏は久米さんがメインキャスターを務めた『ニュースステーション』（テレ朝系、以下『