京王ストアやキッチンコートなどで楽天ポイントカードが利用可能に！楽天ペイメントは13日、京王ストアが運営するスーパーマーケット「京王ストア」や「京王ストアエクスプレス」、「キッチンコート」といった27店舗（2026年1月時点）において共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」（楽天ポイントカード機能が搭載されたアプリ含む）が2026年2月4日（水）より順次利用可能になると発表しています。これにより、利用者は対象